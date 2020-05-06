أسد يستغل صراعا بين فهد ونسور ويسرق الفريسة...فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر أسدا يستغل صراع فهد مع مجموعة من النسور حاولت أخذ فريسته، فيأخذ بدوره الفريسة وينصرف بعيدا.

يظهر مقطع الفيديو كيف يصارع الفهد سربا من النسور حاولت أن تأخذ منه غزال إمبالا بعدما اصطادها وباشر في التهامها.

وكلما مضى الفهد في أكل الفريسة اقتربت النسور أكثر فأكثر، وعلى الرغم من محاولة الفهد مرارًا لدفعهم بعيدًا إلا أنه استسلم في الأخير وانصرف قيلا.

لكن النسور لم تستمتع سوى بضع دقائق حتى ظهر أسد وأبعدها عن إمبالا، وأخذها بين أنيانه بعيدًا ليرتك الفهد والنسور فاضية الوفاض.