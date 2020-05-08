طفلة صغيرة تسافر إلى الأدغال من منزلها بفضل والدها... فيديو

استمتعت طفلة صغيرة برحلة آمنة إلى سفاري من غرفة المعيشة بفضل تركيب والدها للبروجكتور.

وتفاجأت الصغيرة ديزي نولان البالغة من العمر سنتين، عندما دخلت غرفة المعيشة في مانشستر للعثور على سيارة رينج روفر الخاصة بها.

وقال والد الطفلة، ماثيو، "لقد صنعت السيارة أولاً وأحبتها ابنتي الصغيرة، وبقيت جالسة فيها وهي تأكل عشاءها ولم تخرج منها".

وتابع الأب، "ثم حصلت على البروجكتور وتمكنت من تنظيم رحلة حول حديقة سفاري، وأحبت ديزي الفكرة".

وكانت "القيادة والقرود تقفز على السيارة" الجزء المفضل من الرحلة لدى ديزي.

في وقت سابق، سرق طفل يبلغ من العمر خمس سنوات في مدينة أوجدين التابعة لولاية "يوتا" الأمريكية، سيارة والديه وقادها بضعة كيلومترات حتى أوقفه ضابط شرطة المرور.