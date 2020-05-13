عواصف عاتية تقتلع أسطح المباني جنوبي روسيا... فيديو

اقتلعت العواصف القوية صباح اليوم الأربعاء، أسطح العديد من المباني في مدينة تشيتا جنوبي روسيا، مسببة الهلع بين سكان المدينة.

تُظهر مقاطع الفيديو كيف أن الرياح تمزق أسطح المتاجر والمحلات والمستودعات، وتسقط الحطام على السيارات المجاورة.

كما ويظهر مقطع الفيديو الذي نشره حساب "seychas.chita" عبر "إنستغرام"، اقتلاع الرياح لسطح أحد المستودعات، مما أدى إلى اصطدام الحطام بأحد أعمدة الكهرباء وحدوث ماس كهربائي في الشارع.

View this post on Instagram A post shared by СЕЙЧАС В ЧИТЕ 🔞 | Чита | Chita (@seychas.chita) on May 13, 2020 at 1:29am PDT

وتضررت بعض المنازل في المدينة بشكل أقل نسبيا، حيث أن العواصف أدت إلى قطع التيار الكهربائي عن بعض أحياء المدينة، بحسب ما ذكر موقع "Chita.ru".

View this post on Instagram A post shared by СЕЙЧАС В ЧИТЕ 🔞 | Чита | Chita (@seychas.chita) on May 13, 2020 at 1:01am PDT

وأصدرت سلطات المدينة تحذيراً بأن في النصف الثاني شهر أيار/مايو، من المتوقع حدوث رياح قوية في إقليم ترانس بايكال وستصل سرعة الرياح إلى 25-30 مترًا في الثانية.