بالفيديو... لبؤة تهجم على ضباع تنهش لحم حمار وحشي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لبؤة تهاجم قطيعا من الضباع ينهش لحم حمار وحشي في محمية "غرومينتي" في تنزانيا.

ويبين الفيديو الذي نشر على قناة "Maasai Sightings" على موقع "يوتيوب" كيف تقترب اللبؤة بحذر من محموعة من الضباع التي كانت تأكل حمارا وحشيا وتهجم على أحدهم وتلقيه أرضا إلا أنه يتمكن من الافلات ويفر هاربا.

تشتهر تنزانيا بمحمياتها الطبيعية وبأنها موطن لواحد من أقل النظم البيئية اضطرابا في القارة الإفريقية، وهو موطن لمساحات شاسعة من الأراضي العشبية المليئة بالنتوءات الصخرية والأنهار والغابات، مما يجعلها وجهة مثالية لرحلات السفاري.