مغامر يقرر مواجهة قطار سريع لاختصار الوقت... فيديو

نشرت شرطة النقل البريطانية مقطع فيديو لرجل يكسر قواعد المرور، ويكاد أن يلقى حتفه تحت قطار سريع.

ويظهر على مقطع الفيديو، كيف يعبر الرجل حاجز الأمان في لندن لتوفير بضع ثوان في عبور السكة الحديدية.

وقطع الرجل السكة بلا مبالاة، وأسرع قليلا عندما رأى القطار يتجه نحوه، وقد أنقذته خطوته الأخيرة، حيث كان القطار اقترب منه لمسافة سنتمترات.

وقالت مديرة السلامة المجتمعية لخط السكك الحديدية في المملكة المتحدة، ريبيكا كروكر: "إن الأمر لا يستحق مجازفة كهذه من أجل توفير بضع دقائق".

وأضافت، "إن هذا السلوك المتهور يمكن أن يفقد الشخص حياته بسهولة".