مجموعة من الكلاب تنقذ شخصا من أنياب فهد جائع... فيديو

ووثقت كاميرات المراقبة الخارجية هجوم فهد جائع على أحد العاملين وسحبه من قدمه قبل أن يتمكن من الدخول إلى الشاحنة للاختباء، وفي الوقت نفسه تدخلت مجموعة من الكلاب وبدأت بالنباح على النمر الذي ارتبك ولم يعرف كيفية الخروج من الموقف.

ونتيجة لذلك، تمكن الحيوان المفترس من طرد الكلاب بعيدا، ووفقا لصاحب الفيديو، فإن الفهد هرب نحو الغابة القريبة.