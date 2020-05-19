قط يدافع عن صديقه الكلب ويهاجم الطبيب البيطري... فيديو

وثقت كاميرات المراقبة داخل مجمّع بيطري هجوم قط على طبيب في الوقت الذي كان يقوم فيه بتطعيم صديقه الكلب.

ولاحظ القط صوت صديقه الكلب الذي بدا له بأنه يطلق صيحات مساعدة عندما أراد الطبيب البيطري أن يحقنه اللقاح، الأمر الذي أدى إلى هجوم عنيف من قبل القط على الطبيب، حيث قام بعضه من ساقه بشكل مؤلم.

وجاء في التعليق على الفيديو أن "القط هرب من مسرح الجريمة بشكل مباشر".