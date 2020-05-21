ضبع يباغت أفعى ويسرق منها فريستها...فيديو

قصة أخرى للعيش على حساب الآخرين، وثّق هذا المرشد السياحي لحظة سرقة ضبع لفريسة أفعى في حديقة كروجر الوطنية في جنوب أفريقيا.

وقال المرشد جايسون جوبرت إنها المرة الأولى، التي يرى فيها ضبع وهو يباغت أفعى أحكمت الإمساك على صغير إمبالا.

قال الرجل: "شعرت بالابتهاج! خلال 13 عامًا من العمل كدليل، لم أر شيئًا كهذا من قبل"، مضيفًا أنه "أصيب بخيبة أمل" لأن الثعبان خسر كأسه بعد محاولته التقاطه.