كوبرا تتسلل إلى مكيف في مخبز وترعب الزائرين... فيديو

اكتشف أحد عملاء مخبز شرقي الهند، يوم الخميس الماضي، كوبرا قاتلة تتسلل على رف المتجر.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، وجه العميل إنذارا وخرج الموظفون من المحل في حالة من الذعر. وبينما كانوا يراقبون، صعدت الكوبرا الجدار، وتسللت إلى مكيف الهواء واختفت.

واتصل صاحب المخبز بخدمة إنقاذ الحيوانات، وحاول موظف الخدمة إخراج الأفعى من المكيف لمدة ساعة، حيث قام بالضغط على المكيف عدة مرات فاستنفرت الكوبرا في وجهه بغضب وفردت غطاء رأسها.

وأدرك المنقذ، أن الكوبرا عالقة في المكيف، فحررها تدريجيا بإلهائها وكانت على وشك أن تعضه عدة مرات.

ثم وضعها في كيس وحررها في غابة، وقالت خدمة المخبز، إن الكوبرا دخلت المخبز بحثا عن فريسة. ونصحنا صاحب المخبز باتخاذ إجراءات مكافحة القوارض المناسبة لتجنب حوادث مماثلة في المستقبل".