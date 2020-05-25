في انتهاك للتدابير الاحترازية... جدل حول حوض سباحة ممتلئ بالأشخاص... فيديو

انتشر مقطع فيديو عن احتشاد كبير في مسبح بمنطقة بحيرة أوزاركس بولاية ميسوري، في عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة عطلة "يوم الذكرى" تخليداً لضحايا حروب الولايات المتحدة، يخالف قواعد القواعد الاحترازية.

التجمع الذي ينتهك تدابير التباعد الاجتماعي الذي يهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا نشره أحد الصحفيين وألحقه الكثير من ردود الأفعال لأنهم لا يلتزمون بأقوال مسؤول الصحة في وقت عصيب لانتشار وباء كورونا العالمي.

No covid concerns at the lake of the ozarks😳 #loto pic.twitter.com/Yrb4UNM64u — Scott Pasmore (@scottpasmoretv) May 24, 2020

ويظهر في الفيديو الذي نشره أحد الصحفيين أن المسبح ممتلئ على آخره مع مأدبات طعام ومظاهر لا توحي أبدا أننا في وقت تغلق فيه جميع الحدود.

وحقق الفيديو خلال يوم واحد حوالي 48 ألف تغريدة عبر "تويتر" و73 ألف أعجاب.