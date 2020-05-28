زوبعة تحت الماء... توثيق ظاهرة بحرية نادرة (فيديو)

أجرى علماء من معهد "Schmidt Ocean Institute" بحثا بالقرب من منطقة منتزه المرجان البحري في أستراليا، ووثقوا ظاهرة غريبة تشبه إلى حد كبير "زوبعة" ما قبل الأعاصير، ووفقا للعلماء الظاهرة غربية جدا.

قال البيولوجي البحري الدكتور روبن بيمان معلقا على الفيديو "هناك ظاهرة تسمى العواصف القاعية، ولكن هذه تشبه زوبعة حقيقية".

وأضاف "مهما كانت تسميتها، فإن مثل هذه الظواهر على الأرض تسبب دمارا ملحوظا".

واختتم قائلا "إنها تبدو مذهلة. لم يسبق لي أن رأيت مثل هذا في المحيط من قبل".