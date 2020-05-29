قرد في مترو موسكو يحاول نزع قناع طبي لأحد المواطنين... فيديو

بثت قناة تلفزيونية روسية مقطعا مصورا لقرد كان رفقة صاحبه في أحد قطارات الأنفاق في العاصمة موسكو، وهو يحاول نزع قناع طبي لأحد المواطنين.

ويظهر المقطع المصور الذي نشرته القناة التلفزيونية، جلوس القرد رفقة صاحبه، في الوقت الذي استغل فيه القرد انشغال مالكه بهاتفه الجوال، ليقفز على ركبة مواطن جالس بالقرب منهما في محاولة لنزع قناعه الطبي.

وبعدها يعود القرد الى حضن صاحبه، في الوقت الذي يخالف فيه مالك القرد قواعد الوقاية المتبعة في المترو بعدم إرتدائه وسائل الحماية المطلوبة، ضد تفشي فيروس "كورونا".