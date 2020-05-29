تركيا تستأنف صلاة الجمعة مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي... فيديو

نشرت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أظهرت فيه مشاهد تم التقاطها للمصلين في مساجد وشوارع وأسواق البلاد متقيدين بقواعد التباعد الاجتماعي.

وذكرت الوكالة أن مدن تركيا قد شهدت إقامة أول صلاة جمعة، منذ تعليق صلوات الجماعة في المساجد، في إطار التدابير لمنع تفشي فيروس كورونا.

بعد انحسار كورونا.. تركيا تستأنف صلاة الجمعة

أقيمت الصلاة في المساجد والأسواق والملاعب والساحات العامة مع مراعاة مسافة التباعد الاجتماعي

⁦https://t.co/pxp0De6ERm⁩ pic.twitter.com/vfQGT8deMG — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 29, 2020

​وأقيمت الصلاة في المساجد والأماكن المحددة من قبل الجهات المعنية، مع مراعاة مسافة التباعد الاجتماعي، حيث امتلأت باحات المساجد بالمصلين.