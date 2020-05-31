محتج يتشابك مع عسكريين أمريكيين ويعتلي سيارتهم... فيديو

قام محتج من أصول أفريقية باعتراض مرور سيارة من المحتمل أن تكون حكومية في ولاية مينيسوتا الأمريكية ما أدى إلى تشابكه مع الحرس الوطني.

وكتب راندي على قناته يوتوب، "لست متأكدا ما إن كانت السيارة الرياضية السوداء التي حاول (المحتج) منع مرورها حكومية أم لا، لكن هذا يجعل الأمر مثيرا للقلق أكثر".

وتابع الشاهد، "لا يجوز على العسكريين أن يقودوا سيارتهم وهناك شخص على سطحها وتم رصد الحادث في 30 مايو/أيار في مدينة منيابولس".

وأشعل مقتل جورج فلويد في منيابوليس احتجاجات في عدد من المدن الأمريكية تحول بعضها إلى أحداث عنف. واستدعى حاكم ولاية مينيسوتا الحرس الوطني للولاية بعد أربع ليال من المواجهات في منيابوليس في إجراء لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.