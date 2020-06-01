بالفيديو... مصير لص حاول سرقة سيارة من شرطية

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة وقوع سطو مسلح على مارسيلا ألاركون، وهي نائبة مفتش الشرطة في مدينة مايبو التشيلية، بغية سرقة سيارتها من أمام منزلها.

ووثقت كاميرات المراقبة المثبتة فوق باب المرآب ردة فعلها السريعة، عندما توقفت سيارة وخرج منها لص مسلح أراد سرقة السيارة.

ولكنه لم يعلم أنها شرطية ومسلحة أيضا، حيث أخرجت المسدس بسرعة وبدأت بإطلاق النيران تجاه اللص، الأمر الذي أدى إلى خوف السارق ووقوعه أرضا في بادئ الأمر، ومن ثم هرب من المكان.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فإن الشرطة أعلنت وضع اللصوص على قائمة المطلوبين وجاري البحث عنهم.