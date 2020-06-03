جرذ ضخم يهاجم قطا بالركل في "حرب شوارع"...فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر معركة بين جرذ عملاق وقط في أحد شوارع مالقا في إسبانيا.

المقطع المصور الذي قام عدد من المارة بتصويره يظهر القط الذي حاول الإمساك بالجرذ، قبل أن يقوم الآخر بالدفاع عن نفسه.

يبادر الجرذ بالهجوم على القط ومحاولة ركله لإبعاده، ليتابع الجرذ سيره ويركض خلفه القط.