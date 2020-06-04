ظبي ينجو بأعجوبة من أفعى ضخمة التفت عليه بالكامل... فيديو

تمكن ظبي من النجاة من أفعى ضخمة التفت حوله بشكل كامل بعد أن تدخل أحد الأشخاص وضرب الأفعى بغصن شجرة صغير.

نشرت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر كيف تمكن ظبي من النجاة من أفعى التفت عليه بشكل كامل بعد أن حالفه الحظ وتدخل شخص أبعد الأفعى عنه.

ويظهر في الفيديو كيف تردد الثعبان الضخم في البداية في ترك الظبي وشأنه، إلا أن الشخص واصل ضربه بشكل تحذيري للثعبان الذي قرر في النهاية ترك الظبي.

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وبعد أن ترك الثعبان الظبي، قام الظبي وبانت عليه علامات الإرهاق من الهجوم الذي تعرض له.