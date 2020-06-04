ظبي ينجو بأعجوبة من أفعى ضخمة التفت عليه بالكامل... فيديو

نشرت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر كيف تمكن ظبي من النجاة من أفعى التفت عليه بشكل كامل بعد أن حالفه الحظ وتدخل شخص أبعد الأفعى عنه.
ويظهر في الفيديو كيف تردد الثعبان الضخم في البداية في ترك الظبي وشأنه، إلا أن الشخص واصل ضربه بشكل تحذيري للثعبان الذي قرر في النهاية ترك الظبي.
What do you think? The man was right or wrong?#wildlife #wildlifephotography #jimcorbett #tuesdayvibes @NalinYadavIFS @SudhaRamenIFS @JamirShaikh_IFS @vikas_yadav_ifs @ParveenKaswan @s_singh_ifs @SmithamolMS @NatGeoIndia @NatGeoPhotos @susantananda3 pic.twitter.com/ZPmAJIjVNI— Vineet Vashist (@_VineetVashist) June 2, 2020
وبعد أن ترك الثعبان الظبي، قام الظبي وبانت عليه علامات الإرهاق من الهجوم الذي تعرض له.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)