ثعبان يبتلع سحلية كاملة بعد معركة طويلة... فيديو

وقالت الصحيفة إن هذا المشهد تم التقاطه في جنوب أفريقيا، وفيه يظهر ثعبان متوسط الحجم يهاجم سحلية بشراسة، حيث يلتف حول جسدها في محاولة لشل حركتها وخنقها.

ولم تستلم السحلية بسهولة لسيطرة الثعبان، إذ راحت تقاوم وتحاول الإفلات منه، إلا أنه كان قد فرض سيطرته الكاملة لينقض عليها ويلتهم جسدها بالكامل، ما تسبب في تضخم حجم جزء من جسد الثعبان.