حريق بسفينة محملة بسيارات في ميناء أمريكي.. فيديو

كافح رجال الإطفاء في ميناء جاكسونفيل في ولاية فلوريدا الأمريكية حريق كبير اندلع على متن سفينة محملة بالسيارات.

وأفادت شركة هويغ أوتولينرز، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن الحريق شب، في الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي يوم الخميس على متن سفينة هويغ شيامن.

ويظهر في الفيديو تجمع لرجال الأطفاء على رصيف الميناء، فيما تتصاعد أعمدة الدخان من السفينة، المحاطة بقوارب الإطفاء للمشاركة في أعمال السيطرة على الحريق.