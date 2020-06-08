زفة عروسين داخل جرافة لودر في مصر... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر زفة لعروسين من مصر، لكنها جرت بشكل غير تقليدي.

ويظهر في الفيديو العروسان واقفان داخل جرافة أحد اللوادر المستخدمة في أعمال الحفر والإنشاءات، وسط انطلاق المزامير وتصفيق مجموعة أشخاص تجمعوا حولهم.

ورجح عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن تكون هذه الطريقة غير التقليدية في إعداد زفة العرس، قد تكون لتجنب اختلاط العروسين بالمدعويين خوفا من انتقال عدوى فيروس كورونا لهما.