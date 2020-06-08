فهد ضخم يفشل في افتراس صغير قرد اختبأ على شجرة... فيديو

ويظهر الفيديو محاول الفهد الاقتراب من القرد الصغير، ولكن الغصن كان ضعيفا ولم يستطع الحيوان المفترس الاقتراب أكثر خوفا من السقوط.

وبعد عدة محاولات فاشلة أيقن الفهد عدم قدرته على التقدم أكثر، وعاد أدراجه خائبا دون وجبة الغداء.