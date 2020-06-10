سقوط دراجة نارية طائرة في دبي من ارتفاع 30 مترا وتحطمها...فيديو

تسبب هبوط فاشل لدراجة نارية طائرة تقل طيارا في دبي إلى تحطمها بعد فشل في عمل البارومتر الخاص بالدراجة.

ونشر موقع HOVERSURF OFFICIAL على قناته الخاصة على يوتيوب، مقطعا مصورا لعملية هبوط فاشلة لدراجته النارية الطائرة من نوع Scorpion-3.

فشل الطيار في التحكم بالدراجة الطائرة على ارتفاع 30 مترا، مما تسبب في سقوط وتحطم الدراجة التي انقلبت على الطيار.

يذكر بأن هذا النوع من الدراجات تم الكشف عنه في معرض جيتكس في 2017، في دبي، ويمكن للدراجة أن تنقل شخصا واحدا، كما ويمكن التحكم بها عن بعد.