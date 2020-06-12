شاهد ماذا فعلت الجرذان للبقاء على قيد الحياة أثناء الفيضانات في الصين... فيديو

وأجبرت الكارثة الطبيعية القوارض على الصعود إلى النوافذ هربا من الموت المحتم، حيث أن جميع الأقبية والأماكن تحت الأرض قد غمرتها المياه، ولم يتبق أمامها سوى هذه الطريقة.

وجاء في التعليق على الفيديو المتداول، كان على الجرذان، في بادئ الأمر، تغيير مكان العيش، وممارسة رياضة تسلق الأسوار، والآن ها هي تتسلق النوافذ.