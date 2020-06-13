ظبي واثق من نفسه يخسر المعركة أمام اثنين من ابن آوى... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد معركة غير متكافئة بين ظبي واثنين من ابن آوى.

ويظهر الفيديو اقتراب ابن آوى من ظبي اعتقد أنه يمكنه مجابهتهم، وبدأ بإظهار مقاومة شرسة، ولم يتمكنا من افتراسه في بادئ الأمر.

ولكن بعد تلقيه عدة هجمات متتالية وخاصة في منطقة الساق، انهارت قوى الظبي، وبعدهما تمكنت الحيوانات المفترسة من الإمساك به من رقبته وطرحه أرضا.