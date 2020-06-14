ولد يضحك على شرطي بريطاني ويرميه في النهر... فيديو

ويظهر في الفيديو أن الفتى قام بتنويه الشرطي لوجود أمر ما مثير للريبة في النهر، وانتظر حتى نظر إلى الأسفل وقام بدفعه إلى النهر وهرب.
Boy pushes policeman into the water somewhere in the #uk #RayshardBrooks #blm #funnyvideos #GeorgeFloyd #AtlantaProtest #London #Police #Pranks #PoliceReformNow pic.twitter.com/mm0WT8v0jp— Blac Goss (@Blacgoss) June 14, 2020
الشرطي خرج من النهر مصدوما بما حدث قبل أن يركض حرجا من الناس المتواجدين في ذاك المنتزه.
وتم كتابة (هاشتاغات) على الفيديو تتمثل بالاحتجاجات الأخيرة المندلعة في لندن على خلفية مقتل جورج فلويد.
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