ولد يضحك على شرطي بريطاني ويرميه في النهر... فيديو

انتشر مقطع فيديو يظهر لحظة رمي فتى صغير لشرطي بريطاني يرتدي الزي الرسمي في أحد أنهار لندن.

ويظهر في الفيديو أن الفتى قام بتنويه الشرطي لوجود أمر ما مثير للريبة في النهر، وانتظر حتى نظر إلى الأسفل وقام بدفعه إلى النهر وهرب.

الشرطي خرج من النهر مصدوما بما حدث قبل أن يركض حرجا من الناس المتواجدين في ذاك المنتزه.

وتم كتابة (هاشتاغات) على الفيديو تتمثل بالاحتجاجات الأخيرة المندلعة في لندن على خلفية مقتل جورج فلويد.