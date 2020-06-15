موقف إنساني من سائق حافلة في مدينة روسية... فيديو

تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطعا مصورا لسائق حافلة صغيرة لنقل الركاب في إحدى المدن الروسية وهو يقوم بمساعدة سيدة في نقل أطفالها إلى الطرف الآخر من الشارع.

المقطع المصور يظهر قيام سيدة بحمل أحد الأطفال من أصل 3، ونقله إلى الطرف الآخر من الشارع الذي شهد سيلا من مياه الأمطار.

ليقوم سائق إحدى الحافلات الصغيرة لنقل الركاب بإيقاف سيارته ونقل الأطفال إلى الطرف الآخر من الشارع، غير مكترث بسيل المياه الذي أعاق حركته.