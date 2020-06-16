نهاية حزينة لدب جائع أراد افتراس ابن آوى... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة محاولة دب جائع افتراس ابن آوى في ملعب للغولف بالقرب من مدينة ويسلر الكندية.

ويظهر الفيديو مطاردة الدب لحيوان ابن آوى لأكثر من 5 دقائق، ولكن الغلبة كانت للأخير بسب رشاقته وخفة وزنه، حيث باءت جميع محاولات الدب بالإمساك به.

ووفقا لصاحب الفيديو، فإنه لم يشاهد مثل هذه الحالة أبدا، مضيفا أنه في نهاية المطاردة استسلم الدب وفقد الاهتمام بالفريسة وولّى الأدبار.