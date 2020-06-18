شبح يمارس الرياضة في الهند... فيديو

استنجد السكان المحليون في إحدى المدن الهندية بالشرطة بعد ملاحظة آلة رياضية تتحرك لوحدها في مشهد خارق في إحدى حدائق المدينة.

ويظهر مقطع الفيديو، رجال الشرطة، عاجزين أمام المشهد مكتفين بالمشاهدة وتسجيل حركات آلة تمرين الذراع، التي تتحرك بشكل صاخب صعودا وهبوطا على الرغم من حقيقة أنه لا أحد يستخدمها.

في البداية، تتحرك الآلة بسرعة وتحدث ضوضاء مدوية. بمرور الوقت تفقد الآلة تدريجياً الزخم وتصبح أكثر هدوءاً.