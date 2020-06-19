شاب يتحدى قوانين الجاذبية في كرة السلة... فيديو

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشاب يتحدى أحد هواة كرة السلة الذي كان مستخفا بمهارته في البداية.

وما كان من الشاب إلا أن أمسك بالكرة، واستدار في الهواء مرتكزا على الحائط بحركة بهلوانية، وسدد الكرة بشكل عكسي من مسافة بعيدة، لتدخل الكرة في السلة وسط ذهول الحاضرين.

​​وانتشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وعبر المغردون عن انبهارهم بما فعله الشاب.