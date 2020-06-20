سائق سيارة يدهس 7 مشاة في حادث مروع في أمريكا... فيديو

وثقت كاميرا مثبتة داخل إحدى السيارات حادثا مروعا على طريق سريع مزدحم في 17 يونيو في مدينة برونكس الأمريكية.

ووفقا لوسائل الإعلام، فإن سائق السيارة، الذي يدعى كيفن كروسبي والباغ من العمر 43 سنة، كان يقود سيارة في حالة جنونية، مما أدى إلى وقوع حادث سير مؤلم.

ونتيجة للحادثة، اصطدم بسيارة دفع رباعي وبشكل مباشر بسائق دراجة نارية. وأصيب 7 أشخاص، ولكن حالتهم الصحية مستقرة وغير خطيرة.

ووفقا لشرطة المدينة، تم إلقاء القبض على السائق المتهور ويتم التحقيق الآن بمسببات الحادثة.