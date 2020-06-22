مسلحون يسطون على محل مجوهرات في الضفة الغربية... فيديو

نفذ أربعة مسلحين، عملية سطو على محل للمجوهرات في محافظة سلفيت بالضفة الغربية، وتمكنوا من سرقة 8 كغ من الذهب.

أظهر مقطع فيديو من كاميرا المراقبة الخاصة بالمحل، الذي تعرض للسطو، إقدام المسلحين الأربعة على دخول المحل والاعتداء على صاحبه بعد محاولته مقاومتهم، فيما حطم آخرون الصناديق الزجاجية داخل المحل من أجل الاستيلاء على الذهب المعروض داخلها.

وقال محافظ سلفيت عبد الله كميل، إن "المسلحين استولوا على 8 كغ من الذهب، واستخدموا مركبة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية للفرار بعد ارتكاب جريمتهم"، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الجريمة.