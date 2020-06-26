معنى تحدي الخوف... رجل ينقذ قرشا بيديه ودون وسائل حماية... فيديو

قرر رجل تنفيذ عملية إنقاذ سمكة قرش كانت عالقة بخطاف دون أي وسائل حماية في مشهد يعبر عن المعنى الحقيقي لتحدي الخوف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر كيف أمسك أحد سكان ولاية ديلاوير الأمريكية بالقرش ووصل عمليا إلى فم المفترس البحري لإزالة خطاف الصيد.

Man grabs shark with bare hands on Delaware beach pic.twitter.com/ZlDaiFQjVp — Mc Ebisco | Mcebiscoo.com (@mcebisco) June 25, 2020

لاحظ العديد من الأشخاص، الذين خرجوا من الماء في حالة تأهب لوجود سمكة قرش، اللحظة المثيرة للإعجاب عندما أطلق الرجل سمكة القرش المفترسة دون أن يعاني من أي ضرر.