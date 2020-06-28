4 أسود تقف عاجزة أمام حيوان النيص... فيديو

انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرصد 4 أسود تقف عاجزة أما حيوان النيص وأشواكه الحادة على أراضي محمية أمهالا في جنوب إفريقيا

ويظهر الفيديو محاولة بعض الأسود دراسة الحيوان الغريب والذي يمكن أن يكون فريسة محتملة لهم، ولكن أبدى حيوان النيص مقاومة قوية وأظهر شجاعة منقطعة النظير، حيث كان بنفسه يبادر للهجوم.

وبعد أن حصلت الأسود على أول تجربة سلبية مع هذا الحيوان، قررت الانسحاب وعدم الاصطدام المباشر.