لبؤة تلقن فهدا شابا درسا لن ينساه... فيديو

انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لبؤة تقوم بتوبيخ فهد شاب محمية طبيعية في ولاية غوجارات (وهي الموطن الوحيد للأسود في الهند).

ويظهر الفيديو الفهد الشاب وهو مختبئ بين شجيرات صغيرة وعلامات الخوف بادية عليه، بينما تقوم اللبؤة بالتنمر عليه.

ومن ثم وجهت له بعض الضربات والتي حاول أن يصدها في وضع الجلوس. وبعد مرور بعض الوقت، تركته وشأنه والتحقت بقطيع الأسود.