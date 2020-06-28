لبؤة تلقن فهدا شابا درسا لن ينساه... فيديو

ويظهر الفيديو الفهد الشاب وهو مختبئ بين شجيرات صغيرة وعلامات الخوف بادية عليه، بينما تقوم اللبؤة بالتنمر عليه.
ومن ثم وجهت له بعض الضربات والتي حاول أن يصدها في وضع الجلوس. وبعد مرور بعض الوقت، تركته وشأنه والتحقت بقطيع الأسود.
انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لبؤة تقوم بتوبيخ فهد شاب محمية طبيعية في ولاية غوجارات (وهي الموطن الوحيد للأسود في الهند).
ويظهر الفيديو الفهد الشاب وهو مختبئ بين شجيرات صغيرة وعلامات الخوف بادية عليه، بينما تقوم اللبؤة بالتنمر عليه.
ومن ثم وجهت له بعض الضربات والتي حاول أن يصدها في وضع الجلوس. وبعد مرور بعض الوقت، تركته وشأنه والتحقت بقطيع الأسود.
انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرصد 4 أسود تقف عاجزة أما حيوان النيص وأشواكه الحادة على أراضي محمية أمهالا في جنوب إفريقيا
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