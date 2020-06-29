عملية إنقاذ دب من وعاء علق برأسه وسط البحيرة... فيديو

ويظهر الفيديو المتداول، أن قاربا كان يسير في البحيرة، حيث شاهد قائده دبا على حافة الغرق، وكان يكافح من أجل البقاء على قيد الحياة.

وعند الاقتراب من الدب، تبين أنه وقع في مأزق لا يستطيع الخروج منه بنفسه، حيث علق برأسه وعاء كبير.

وقام الشاب بإزالة الوعاء وأنقذ الدب من موت محتم، حيث توجه الأخير إلى اليابسة القريبة بعد معاناة كادت تودي بحياته.