شجرة ضخمة تسقط على سيارة خلال مرورها في طريق... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر لحظة سقوط شجرة ضخمة على سيارة كانت تمر في أحد الطرق بمدينة سان بطرسبورغ الروسية.

المقطع المصور الذي تم تصويره من كاميرات المراقبة الموجودة في الشارع، يظهر لحظة سقوط شجرة على سيارة كانت تمر في الطريق.

الأمر الذي أدى الى تضرر السيارة التي تابعت حركتها لتبتعد عن مكان الحادث، ومن ثم توقفت وخرج السائق محاولا إخراج سيدة جلست على المقعد الخلفي.

وبحسب تصريحات قسم طوارئ المدينة فإن الحادثة وقعت بسبب هبوب رياح قوية أدت لسقوط الشجرة التي تضررت منها أيضا سيارة اخرى وتم نقل شابين وفتاتين الى المشفى.