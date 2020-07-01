إنقاذ دب كادت تخنقه عبوة بلاستيكية... فيديو

علقت رأس الدب، الذي ظهر عائما في بحيرة، بعبوة بلاستيكية، صعّبت عملية تنفسه ومنعته بطبيعة الحال من أكل أي شيء ما يعني أن حياة الدب كانت في خطر داهم.

ونجحت مجموعة أشخاص كانوا يركبون قاربا في تتبع الدب وإزالة العبوة البلاستيكية من فوق رأسه بعد مراوغة، لينطلق الدب بحرية وسعادة مستكملا طريقه.