فريق تركي ينقذ دبا صغيرا عالقا على الشجرة... فيديو

أنقذ فريق تركي دبا عالقا على شجرة الكمثرى، يوم الأربعاء الماضي، في مقاطعة ريزا التركية على البحر الأسود.

وكان الدب البالغ من العمر عامين قد أصيب بالذعر وصعد مسافة 20 مترا على الشجرة بعدما تشابكت أقدامه في سلك فولاذي تم إعداده لصيد الخنازير البرية.

وقام الفريق بعملية إنقاذ دامت يومين، واضطروا لإطلاق 12 طلقة من المهدئات على الدب لإنزاله ثم حرروا قدميه من السلك الفولاذي وأطلقوا الحيوان إلى موطنه الطبيعي.