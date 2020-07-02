أقوى كلب في العالم يهرب من ابن آوى ويلجأ إلى صاحبه... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة مواجهة بين أقوى كلب في العالم (بيتبول) وحيوان ابن آوى المفترس في مدينة فيستا الأمريكية.

ويظهر الفيديو ملاحظة كلب البيتبول لحيوان ابن آوى، فاتجه نحوه بسرعة، معتقدا أنه سيتمكن من القضاء عليه، ولكن ابن آوى أبدى شجاعة منقطعة النظير ولم يهرب، بل بدأ بالهجوم.

هجوم ابن آوى قلب الموازين رأسا على عقب، وبدأت معركة كر وفر، حيث انتصر فيها ابن آوى، وهرب أقوى كلب في العالم باتجاه صاحبه طالبا منه المساعدة.

وتدخل صاحب الكلب في المعركة لطرد الحيوان المفترس وإجباره على التراجع والتوقف عن ملاحقة كلبه.