للمغامرة حدود.. امرأة تنجو من الموت وهي تحاول التقاط صورة رفقة دب.. فيديو

أوشكت محاولة خطيرة من قبل امرأة لالتقاط صورة لدب بري على جانب الطريق أن تؤدي إلى نهاية مأساوية.

ويظهر مقطع فيديو، التقطه سائق في رومانيا كيف تقف امرأة على بعد أمتار قليلة من دب بني وتتمكن من التقاط صور بالقرب منه.

يبدو أن المرأة لم تكن راضية بالصور وحاولت التقرب من الدب أكثر ليهاجمها الأخير لتهرع إلى السيارة.

وكتبت صحيفة "ديلي ستار"، تعليقا على الفيديو "هل تعلم كم هي غبية؟" المخاطرة كلها فقط من أجل صورة مع الدب؟ "

ونقلت الصحيفة عن وزير البيئة كوستيل اليكسي قوله "إن الدب حيوان بري محمي قانونيا وليس حيوان أليف".

دعت السلطات الرومانية مرارًا وتكرارًا السائقين إلى عدم معاملة الدببة على جانب الطريق مثل الحيوانات الأليفة.