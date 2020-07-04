فيديو تزلج على طريق خاص في الغروب يثير الإعجاب عبر "إنستغرام"

الفيديو انتشر على "تويتر" و"إنستغرام" ولاقى الإعجاب.
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فيديو غروب شمس 🌅ساحر و التزلج عبر السكوتر🛹🛴 على الممر الخشبي في منطقة سيلن ، السويد 🇸🇪 شكله حق رياضة الهايكنج وسط هذي السهول او حق أهل الدرجات 🚵♂️🚵🏻♂️ .... Video of enchanting sunsets and cross-country skiing, on the wooden boardwalk in the Seelen region, Sweden 🇸🇪 Its form is the right to hiking in the middle of these plains or the right of the people of degrees .. #السويد #دراجة #هايكنج #Sweden --- 🇸🇪☀️ This skate path in Sweden looks unreal. Credits: @anthonbosch.
هذا الطريق الخشبي الذي يظهر في الفيديو يقال أنه في السويد وخصص للتزلج.
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