صاعقة هائلة كادت أن تودي بحياة شرطي أمريكي... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة ضرب صاعقة مدوية طريقا سريعا بين مدينتي بريستو وسترود، وكادت أن تودي بحياة شرطي أمريكي كان يساعد أحد السائقين.

وتم توثيق الفيديو من قبل الكاميرا المثبتة داخل سيارة الشرطة، حيث أن مسافة قليلة جدا فصلت بين الشرطي وموته.

وجاء في تعليق على الفيديو: "كانت هذه الصاعقة قريبة جدا من موظفنا، الذي ساعد سائقًا سقطت من سيارته معدات على الطريق السريع".