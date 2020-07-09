عندما تصبح فريسة... كلبان يهاجمان سحلية بشراسة

يظهر مقطع فيديو سحلية تتسلق شجرة عندما أمسكتها الكلاب من ذيلها، ومع اللدغات تمكنوا من ضربها على الأرض.
ورغم محاولات السحلية المتكررة للفرار والتشبث في الشجرة، لكنها لم تستطع المقاومة أمام شراسة الكلاب وسقطت على الأرض مرة أخرى.
هاجم كلبان سحلية في منطقة باوري في الهند، ورغم محاولتها الأخيرة إنقاذ نفسها إلا أنها باءت بالفشل..
يظهر مقطع فيديو سحلية تتسلق شجرة عندما أمسكتها الكلاب من ذيلها، ومع اللدغات تمكنوا من ضربها على الأرض.
ورغم محاولات السحلية المتكررة للفرار والتشبث في الشجرة، لكنها لم تستطع المقاومة أمام شراسة الكلاب وسقطت على الأرض مرة أخرى.
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