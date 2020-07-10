قط يقاطع بثا مباشرا لخدمة الكنيسة رغبة في الحصول على طعامه المفضل... فيديو

أصبحت قط نجم الحدث بعدما قاطع بثا مباشرا لخدمة كنيسة لسرقة بعض الحليب.

انضم القط الذي يدعى "تايغر" إلى الدكتور روبرت ويليس، عميد كاتدرائية كانتربري، خلال خطبة عبر الإنترنت.

ويظهر مقطع الفيديو تايغر وهو يتطلع إلى إبريق الحليب المتواجد على الطاولة بجانب الدكتور ويليس.

ثم يمكن رؤية تايغر وهو يقفز على الطاولة للاستمتاع بالحليب المتبقي.

وعلقت الكنيسة عند نشرها الفيديو: "نعتذر لقد انضم إلينا صديق هذا الصباح".