شاهد كيف قامت شرطية بإلقاء القبض على سارق سيارة... فيديو

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد مطاردة، كما الأفلام، من قبل الشرطية سامانثا هورن، التي كانت تقوم بدورية على طريق سريع في مقاطعة ماريون الأمريكية، لشخص قام بسرقة سيارة.

ويظهر الفيديو، الذي قامت كاميرا الداخلية المثبتة في سيارة الشرطية من توثيقه، فرار السارق من مكان الحادثة وقيادته السيارة المسروقة بسرعات كبيرة.

ولكن الشرطية لم تستسلم وظلت تطارده إلى أن اصطدم بسيارة أخرى وتوقفت سيارته، وتم اعتقاله، حيث تم العثور على مخدرات بحوزته.

وأصبحت الشرطية، بعد انتشار الفيديو، بطلة حقيقية، تقود معركة ضد المجرمين ومخالفي القانون في المنطقة.