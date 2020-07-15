أكثر من 10 صواعق هائلة تضرب أحد أشهر الأبراج في موسكو... فيديو

وأشارت الخدمة الصحفية إلى أنه لم يتم عمل مونتاج فيديو، ولكن كان التصوير مستمرا طيلة فترة المساء.
ويظهر الفيديو صواعق هائلة تضرب بشكل متتالي البرج، في منظر نادر الحدوث.
نشرت الخدمة الصحفية لشبكة البث الإذاعي والتلفزيوني الروسية أن أكثر من 10 صواعق ضربت برج أوستانكينو مساء 14 يوليو/ تموز.
وأشارت الخدمة الصحفية إلى أنه لم يتم عمل مونتاج فيديو، ولكن كان التصوير مستمرا طيلة فترة المساء.
ويظهر الفيديو صواعق هائلة تضرب بشكل متتالي البرج، في منظر نادر الحدوث.
انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر مذيعة أوكرانية تفقد أحد أسنانها الأمامية خلال تقديمها لأحد البرامج التلفزيونية.
انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرصد محاولة مجموعة من النمل سرقة رسالة تم وضعها أمام أحد المنازل في مدينة سانت لويس الأمريكية.
باع صاحب مزرعة إبل تقع بالقرب من مدينة بيان نور الصينية، في العام المضي، أحد جماله إلى شخص يبعد عنه نحو 100 كم.
تداول مستخدمون مقطع فيديو طريف لكلب هاسكي وهو يتمدد أمام أصحابه على سطح منزل.
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