وزير دفاع مولدوفا يصيد سمكة من عربة نقل الجند في موقف طريف... فيديو

فخلال قيامه بعبور نهر خلال التدريبات العسكرية في عربة نقل للجند قفزت سمكة لترتطم بوجهه وتدخل داخل العربة.
ليصرح بأنه يتمنى لجميع الصيادين بأن يكونوا محظوظين، كما حصل معه اليوم، في الوقت الذي لم يخف فيه عدم حبه للصيد.
تعرض وزير الدفاع في مولدوفا لموقف طريف خلال مشاركته في تدريبات عسكرية للجيش، وتحديدا عندما كان في عربة لنقل الجند.
فخلال قيامه بعبور نهر خلال التدريبات العسكرية في عربة نقل للجند قفزت سمكة لترتطم بوجهه وتدخل داخل العربة.
ليصرح بأنه يتمنى لجميع الصيادين بأن يكونوا محظوظين، كما حصل معه اليوم، في الوقت الذي لم يخف فيه عدم حبه للصيد.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لقوس قزح أحمر، جرى تصويره في فنلندا.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لسنجاب يطلب شرب الماء، ليقوم أحد الاشخاص بمساعدته في ذلك.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لسمكة قرش بيضاء كبيرة وهي تقتل حوتا أحدب أكبر منها ثلاث مرات.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر حمامة بيضاء جامدة في الهواء في مشهد أصاب المشاهدين بالذهول.
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