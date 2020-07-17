وزير دفاع مولدوفا يصيد سمكة من عربة نقل الجند في موقف طريف... فيديو

تعرض وزير الدفاع في مولدوفا لموقف طريف خلال مشاركته في تدريبات عسكرية للجيش، وتحديدا عندما كان في عربة لنقل الجند.

فخلال قيامه بعبور نهر خلال التدريبات العسكرية في عربة نقل للجند قفزت سمكة لترتطم بوجهه وتدخل داخل العربة.

ليصرح بأنه يتمنى لجميع الصيادين بأن يكونوا محظوظين، كما حصل معه اليوم، في الوقت الذي لم يخف فيه عدم حبه للصيد.