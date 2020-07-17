ليس له علاقة بكورونا... ضفادع صفراء تدهش عالم الإنترنت... فيديو

جذبت العديد من الضفادع الصفراء، التي كانت تتجمع في بركة في مدينة نارسينغبور الهندية في عطلة نهاية الأسبوع، انتباه مستخدمي الإنترنت.

ويظهر الفيديو المنشور الضفادع وهي تقفز في مرج تحت الماء بعد هطول أمطار غزيرة.

Have you ever seen Yellow frogs. Also in this number. They are Indian #bullfrog seen at Narsighpur. They change to yellow during monsoon & for attracting the females. Just look how they are enjoying rains. @DDNewslive pic.twitter.com/Z3Z31CmP0b — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) July 13, 2020

في موسم التزاوج، يغير الذكور لونهم من الأخضر البني إلى الأصفر الفاتح لجذب الإناث.

وقال أحد المستخدمين "هذا الحدث لا علاقة له بكوفيد 19 والجراد وما إلى ذلك. هذا السلوك طبيعي فقط. السؤال الوحيد هو ما إذا كان الكثير من الذكور سيجدون عدد كاف من الإناث. وعلق مستخدم آخر "المنافسة صعبة".

They have no relation with #Covid19, locusts etc etc. This behaviour is just normal.



The only issue is whether so many males will get their ladies. The competition is real. — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) July 13, 2020

الضفدع الهندي شائع في الهند والصين وماليزيا وإندونيسيا وفيتنام. في المتوسط ​​، يبلغ طول الضفدع حوالي سبعة إلى ثمانية سنتيمترات، لكن الإناث أكبر بشكل عام. يبلغ متوسط ​​العمر المتوقع للحيوانات حوالي عشر سنوات.