قطة تراقب معركة حاسمة بين فأرين بصمت لتنقض على أحدهما في النهاية.. فيديو

شارك مستخدم على فيسبوك مقطعا مثيرا لقطة تراقب عراك حاسم بين فرائسها بصمت لتنقض على أحدهما في النهاية.

ويظهر مقطع الفيديو، قطة تراقب قتالا بين فأرين لفترة طويلة دون مقاطعتهما، ووصف المستخدم تصرف القطة بأنه "ذكي".

وفي نهاية الأمر طاردت القطة أحد الفأرين بعد أن ركضا في اتجاهين متعاكسين.

ورأى بعض المستخدمين، أن القطة كسولة جدا، فلم تبد متحمسة لمطاردة أي من الفأرين، وعلق أحدهم معبرا عن وجهة نظر القطة مازحا: "أنا لا أتقاضى ما يكفي من المال للتعامل مع هذا".