طائر نورس يسرق محفظة سائحة ويطير هاربا... فيديو

ووفقا للفتاة، فالطائر طار عدة مرات من أمامها، ثم استغل لحظة انشغالها وانتشل محفظة النقود.

وجاء في التعليق على الفيديو "تمت سرقة المحفظة أثناء لقائي مع أعز صديقاتي. وقرر الطائر أن ينتقم منا بهذه الطريقة، وذلك بسبب عدم تقديم طعام لها. وكانت صديقتي محظوظة كونها استطاعت استرجاع المحفظة من الطائر اللص".